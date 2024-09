Totò Schillaci è ricoverato in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024)nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo in. L’ex calciatore, eroe delle notti magiche, è in cura da qualche anno per un tumore e ha subito anche degli interventi. E’ stato in terapia alla clinica la Maddalena e da ieri sera si trova nel nosocomio cittadino. La conferma delle suesul suo profilo social da parte dei familiari: “è instabili ed è controllato da una equipe di medici notte e giorno” e poi l’augurio di riprendersi, “Forza”. Poco più di un anno fa, durante la sesta puntata di Pechino Express,raccontò le motivazioni che lo spinsero a partecipare: “É una rivincita, un anno fa ho combattuto contro un tumore al colon” con la moglie Barbara, al suo fianco, che in lacrime aggiunse: “Cancro non vuol dire morte, siamo guerrieri”.