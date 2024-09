MotoGP | giovani pazienti oncologici incontrano Bagnaia a Misano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Peccoe la moglie Domizia, con il sostegno del Pecco Fan Club, hanno deciso di portare idi Casa Ugi a Torino, luogo di accoglienza per le famiglie deidell’ospedale infantile Regina Margherita del capoluogo piemontese al Gran Premiodi San Marino. “Siamo davvero felici di poter coinvolgere i ragazzi di Ugi nel Gran Premio di San Marino. Questa è la gara di casa e avere la possibilità di condividere un weekend come questo insieme a loro è una grande gioia per noi“, hanno dichiarato il campione del mondo e la moglie. Ragazzi, medici e accompagnatori sono stati dotati di un pass paddock, che ieri ha consentito loro l’accesso diretto ai box e all’hospitality del Ducati Lenovo Team.