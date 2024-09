Il ricordo ottant’anni dopo Morti sotto i bombardamenti | Mai più vittime tra i civili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Sono trascorsi 80 anni dalle incursioni aeree del settembre 1944 che misero in ginocchio la città. Pavia ha ricordato ieri mattina ledei. In cinque attacchi, nelle giornate del 4, 5 e poi ancora del 12, 19 e 26 settembre, gli aerei delle forze alleate sganciarono centinaia di bombe per distruggere i tre ponti del capoluogo pavese causando la morte di numerosie distruggendo edifici, infrastrutture e anche i simboli storici della città. La cerimonia si è svolta in Borgo Ticino, la zona più colpita, dove si trova la stele che ricorda idi quelle tragiche giornate. Alcuni documenti dell’archivio storico rivelano il caos e la paura durante quegli attacchi, con famiglie che cercavano riparo nei rifugi improvvisati, mentre il suono delle sirene antiaeree riecheggiava nel cielo. Di fronte a tutto questo, la popolazione rimase sgomenta.