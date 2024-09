Anni Trenta una bici ogni ogni sei abitanti Costava 300 lire e si pagava il bollo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Mini storia locale delleclette. Abbiamo ritrovato un interessante censimento delleclette risalente al 1937. La fonte è attendibile: si tratta della rivista ‘Le Vie d’Italia’ che realizzò l’indagine in collaborazione con le Provincie d’Italia. Sulleclette vigeva una tassa di 10: ilfu abolito nel 1938. Quel censimento contò per la nostra Provincia, che allora comprendeva anche Cesena e Rimini, 93.561clette. Essendo gli444.528 (censimento 1936) c’era una: con densità ancora più alta in pianura più popolata della montagna. Nel primo Novecento leclette erano costose: sulle 500dopo il loro costo era sceso: 400le migliori, sulle 300quelle più economiche e da donna. In genere erano comprate a rate.