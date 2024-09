The Rugby Championship l’Argentina domina l’Australia nella ripresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è conclusa stasera la quarta giornata della Thee in campo sono scesi Argentina e Australia. In palio c’era l’onore, ma anche l’obiettivo di non chiudere matematicamente il discorso torneo, restando in corsa alle spalle di un Sudafrica che ormai sembra avere il titolo in tasca. Ecco come è andata. Pronti, via e dopo due minuti un fallo australiano manda il giocatore della Benetton Treviso Albornoz sulla piazzola e Argentina avanti 3-0. Ma bastano un paio di altri minuti, prima chericambia il favore. Placcaggio non chiuso e dalla piazzola Donaldson impatta il risultato. Insiste, che al 18’ trova la prima meta del match, con un pick&go che viene concluso da Tizzano con la meta del 3-10. Continua a spingeree al 22’ Donaldson torna sulla piazzola e allunga sul 3-13.