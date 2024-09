Mostra del cinema di Venezia 2024 | a Pedro Almodóvar un Leone d' oro convenzionale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 7 settembre 2024) Le voci che si rincorrevano da un po’ oggi al Lido hanno avuto conferma: ild’oro delladeldiva a The room next door di. È un premio che sembra premiare più la magnifica carriera del regista spagnolo, al suo primo film in lingua inglese, che l’opera, che è un colorato requiem a favore dell’eutanasia, pieno delle tonalità vivide amate dama algido e spento. Conferma la rotta assunta negli ultimi anni dal festival lagunare, incline a incoronare le produzioni che sanno di Hollywood (Povere creature! nel 2023, Nomadland nel 2020, Joker nel 2019). Le attrici al servizio di, non a caso, sono le due incantevoli dive Tilda Swinton e Julianne Moore. «Questo premio è per Tilda e Julianne, loro sono state il miracolo del film, giorno dopo giorno», ha dettocon ild’oro in mano.