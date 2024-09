LIVE Superbike GP Francia 2024 in DIRETTA | Lowes si prende la Superpole secondo Bulega sesto Bassani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPole per Alex! 0.30 Alexsi avvicina alla pole.e terzo Redding. 1.20 Gerloff migliora il suo tempo, quarta posizione per il pilota della BMW. 2.15 Aumenta la pioggia, nonostante questo Locatelli sta migliorando i suoi parziali. 3.00 CADUTOalsettore, caduta anche per Rinaldi. 3.30al t1 è il più veloce di 0.095. 4.16 Giro veloce di Alexche sila testa della classifica, 1.51.946. 5.00 Intanto doppia caduta per Rabat e Sam. 5.40 Scott Redding si porta a soli 81 millesimi da, 1.52.799, seconda posizione. 6’55 Primo posto perche chiude con un 1.52.718. 7.20con tre settori record, sta per concludere il suo giro. 8.20 Giro veloce di Van Der Mark, 1.53.948. Prima posizione per il pilota BMW. 9.10 Caduta per Petrucci, si rialza subito. 10.