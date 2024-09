LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Bezzecchi e Bagnaia davanti a tutti nelle FP2 vicini Morbidelli e Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 Parteciperanno al Q1 Binder, Aleix e Pol Espargarò, Oira, Zarco, Di Giannantonio, Rins, Alex Marquez, Augusto Fernandez, Nakagami, Raul Fernandez, Marini e Bradl. 10.43 Prove di partenza per Marquez e Martin prima di proiettarci verso il Q1. 10.42 Ci sono ben quattro italianiprime cinque posizioni di queste FP2:. L'”intruso” è Martin. 10.41sale in quarta posizione con un ritardo di 0?153 daperde nel quarto settore e non si migliora. 10.39perde nel T4 e non si migliora dopo aver fatto alla grande i primi due settori. 10.38 Martin cresce e si porta in terza posizione a un ritardo di 0?148 da. 10.37 Ancora 1:31.5 perche dimostra di avere grande passo e grande costanza. 10.