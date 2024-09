Atletica tre azzurre in finale nei 100 T63 alle Paralimpiadi! Caironi meglio di Contrafatto e Sabatini in batteria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Non tradiscono le attese le tredell’leggera impegnate nelle batterie dei 100 metri piani femminili T63di Parigi 2024, specialità alla quale vengono accorpate anche le atlete della classe T42: miglior tempo assoluto per Martina, davanti a Monica Grazianaed Ambra. La tripletta italiana, già andata in scena a Tokyo 2020, però, non è affatto scontata. Due batterie da 5 atlete ciascuna per ridurre le 10 iscritte8 finaliste: nella prima serie duello fin sulla linea del traguardo tra, appaiate con 14.33, crono che vale il personale per la prima e lo stagionale per la seconda: serve il fotofinish per dirimere la questione, ed a spuntarla èsuper 4 millesimi, 326 contro 330.