Montemurlo interventi post-alluvione | il ponticino sul torrente Bagnolo sarà abbattuto

(Di venerdì 6 settembre 2024)(Prato), 6 settembre 2024 – Il Comune dista pensando a delle azioni concrete per ridurre il rischio idraulico in vista dell’autunno. L'obiettivo è scongiurare un nuovo 2 novembre. Per questo il lavoro del Comune non conosce sosta e l'amministrazione si sta muovendo a 360 gradi per trovare in tempi brevi ulteriori soluzioni di difesa del suolo, che possano ridurre sensibilmente il rischio di nuovi allagamenti. Le azioni messe in campo sono molteplici. Il Comune sta lavorando con la Regione Toscana, il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica per arrivare in tempi brevissimi al miglioramento dei corsi d'acqua. Tra le azioni volute dal Comune diper migliorare il deflusso delle acque delc'è la demolizione del ponticello di collegamento tra la via Riva e via di Monteferrato nei pressi del Giardino Incantato che dovrà avvenire a breve.