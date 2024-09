Il gran ritorno di Calvigioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Christianè pronto. Per ilde. Dopo quasi dieci mesi dall’ultima partita disputata, a metà novembre, il derby casalingo contro il Castelfidardo. Quella domenica sono iniziati i problemi di salute, visite e cure oltre a un’operazione al cuore. Ormai acqua passata. "Certificato medico ok, sono al 100%, arruolato - fa sapere il mastino giallorosso, classe 1993-. E da domenica fortunatamente potrò godermi anche io questi momenti che tanto mi mancavano". Il campo, i tifosi. Domenica in un Diana che ha riaperto proprio ai tifosi dopo la squalifica, ha guardato, insieme ad alcuni compagni, vicino al settore piu caldo del tifo giallorosso, l’andata degli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza vinta dall’Osimana 2-0 contro i Portuali. "Abbiamo giocato un’ottima partita che ci ha visti protagonisti per lunghi tratti - continua il mediano dei senzatesta -.