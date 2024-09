Prezzi alle stelle e ritardi gli italiani abbandonano gli aerei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Quest’estate meno di un italiano su tre è volato in vacanza. È l’effetto-turbolenze che il comparto aereo sta attraversando negli ultimi anni. Si va dal crollo della fruizione nel periodo dell’emergenza pandemica, aischizzatiper lo scoppio della guerra in Ucraina, fino all’affollamento delle tratte, che costringe i clienti a viaggi da ‘st’. Fino agli ultimi disagi provocati dae cancellazioni di voli che hanno mandato in tilt gli aeroporti. Queste dinamiche hanno avuto un impatto diretto sulle abitudini degli, influenzando le loro aspettative riguardo all'esperienza aerea (circa il 40% ha ridotto la frequenza di utilizzo nell’ultimo anno) e conseguentemente le loro scelte di viaggio, come evidenziato dal sondaggio Cawi effettuato su un campione rappresentativo nazionale composto da 800 soggetti maggiorenni.