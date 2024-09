Polvere di Cinquestelle Grillo sfida Conte | Sta abbattendo il Movimento O me o lui

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Beppeattacca frontalmente Giuseppe, lo accusa di essere in confusione e di voler abbattere ile ribadisce che il simbolo e il vincolo dei due mandati sono totem intoccabili. Il comico genovese e padre fondatore dei pentastellati dal suo blog lancia accuse pesanti contro la leadership dell’ex presidente del Consiglio.contro: “La mia visione è antitetica alla sua, dovrete scegliere”  Dal suo blog Beppespara ad alzo zero contro il politico pugliese che regge le sorti dei: “Ormai è chiaro come il sole: a ottobre vi troverete davanti a un bivio, costretti a scegliere tra due visioni opposte di cosa debba essere il5 Stelle. La prima è di una politica che nasce dal basso, e non da politici di professione, la seconda è quella di Giuseppe”, esordisce senza tanti giri di parole