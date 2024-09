L’Iran non attaccherà Israele per ora ma invierà missili balistici alla Russia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Da un lato la promessa, finora non mantenuta, di una “punizione severa”, dall’altro il rinnovamento di un sodalizio ben collaudato. È un Iran bifronte quello che congela la ritorsione controe si prepara a consegnareFateh 110. Come riportato da Bloomberg, Teheran continuerà a sostenere l’invasione di Vladimir Putin in Ucraina con l’invio di vettori di lancio di circa centoventi chilometri di gittata, aumentando la potenza di fuoco di Mosca. La fornitura dei Fateh 110 è frutto di accordi stretti tra le due potenze nel dicembre scorso e implementa la già cospicua quantità di armamenti mandata dall’inizio della guerra su Kyjiv. Dunque non solo droni kamikaze Shahed, dotati di una capacità operativa di circa millesettecento chilometri, eZolfaghar, con un raggio d’azione compreso tra i trecento e i settecento chilometri.