La scorta per il bus Sos dalla Empoli-Siena Polizia alla partenza della corsa notturna

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Irene Puccioni Una volantevigilerà sulladal terminal busstazione di. Sentinelle in divisa si presenteranno poco primamessa in moto del mezzo a garanzia che nessun malintenzionato salga a bordo e che il bus possa iniziare il suo tragitto (ore 23.55) verso(arrivo alle 1.40) facendo tappa in tutte le 'stazioni' intermedieValdelsa. È questa la novità che è emersa ieri al termine dell'incontro che si è tenuto negli uffici del commissariato ditra la delegazione di Autolinee Toscane e il dirigente Francesco Zunino. Da questa sera e nelle prossime sere le forze dell'ordine monitoreranno le 'salite' sul bus con una funzione di deterrenza.