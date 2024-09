Navigazione satellitare Made in Italy Il nuovo Centro di Telespazio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sorgerà a Roma ildi eccellenza per lafrutto del bando vinto da, joint venture formata da Leonardo (67%) e dalla francese Thales (33%), aperto dall’Agenzia spaziale italiana. Nella sua sedecreerà un laboratorio che sfrutterà e coordinerà risorse distribuite su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è di mettere a sistema la rete di attori del settore della, tra cui università, centri di ricerca e aziende, per elaborare nuove capacità e soluzioni tecnologiche, oltre che per la condivisione di competenze specifiche e lo sviluppo di software per il monitoraggio dei servizi satellitari, nonché per testare nuovi ricevitori.