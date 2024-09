A Minecraft Movie | Jack Black e Jason Momoa vengono catapultati nel mondo del videogioco nel teaser trailer italiano

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È finalmente arrivato il primodell’adattamento videoludico del gioco di. Ilmostra dei colori abbaglianti e un terreno unico che finora è stato all’interno del, accompagnato da Magical Mystery Tour dei Beatles. Canzone azzeccata per il viaggio di stupore e meraviglia che il pubblico sta per intraprendere, attraverso gli occhi dei protagonisti del film. Come afferma Collider, il motto che Warner Bros. e il regista Jared Hess hanno seguito è “Se lo sogni, puoi costruirlo“. Il lungometraggio sarà in collaborazione con la casa originale del gioco, Mojang Studios. Una notizia positiva per i fan che hanno trascorso innumerevoli ore a costruire e sopravvivere. Ilnon ha riservato dettagli particolari sulla trama, ma ha mostrato molte delle scelte di design e degli effetti del team creativo.