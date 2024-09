WWE | Ulteriori indiscrezioni sulla situazione di Odyssey Jones

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024) Nella serata di ieri vi abbiamo riportato la notizia della rimozione didalla pagina roster del sito web WWE. La notizia ha destato perplessità in quanto, ritornato dall’infortunio, stava ricevendo un push ed era stato inserito nelle dinamiche del New Day. Arrivano orasul suo status. Dato per certo l’addio Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato dellariguardanteil cui futuro sembra essere lontano dalla WWE. Anzi la sua esperienza a Stamford sarebbe già giunta alla fine: “Sono praticamente certo che le strade die della WWE si sono separate pur non essendoci ancora conferme ufficiali. Ho sentito qualche vocevicenda, ma nulla di certo ancora. Stava ricevendo un push, non credo ci siano stati problemi relativi al booking. Le ragioni sono altre. C’è qualcos’altro sotto.