Putin fa il cinese e affida l’economia alla Banca centrale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Un po’ come in Cina, anche in Russia lasta cercando di governare un’economia sempre più in difficoltà, sempre più a pezzi e tenuta in piedi dsola industria bellica. Produrre carri armati e munizioni sta costando al Cremlino l’ennesima spirare inflattiva, con un rincaro generalizzato dei prezzi. Il che imponeBank of Russia di portare i tassi verso nuove, inesplorate, frontiere. Un sondaggio condotto da Reuters tra gli analisti racconta come larussa dovrebbe aumentare il tasso di interesse di riferimento di 100 punti base al 19% nella riunione del 13 settembre per combattere l’inflazione e raffreddaresurriscaldata. Insomma, denaro sempre più caro, con inevitabili conseguenze per le famiglie, che difficilmente riusciranno a mantenersi al passo con i mutui.