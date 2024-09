Portogallo vs Croazia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del Gruppo A di Nations League 2024/2025 del quale fanno parte anche Polonia e Scozia. I lusitani affrontano questa competizione con l’intento di vincerla per la seconda volta consecutiva, mentre i croati vanno a caccia del primo trofeo.vssi giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio da Luz di LisbonaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa vogliono smaltire in fretta la delusione patita ad Euro 2024sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Francia. Si ripartirà come sempre da Cristiano Ronaldo, malgrado i suoi quasi 40 anni. Ancor peggiore il cammino dei croati ad Euro 2024non sono riusciti a superare la fase a gironi.