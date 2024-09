Milan ora Leao e Theo si scusano | la telefonata di Ibra e l’ultimatum

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo il caso arriva la quiete. La sosta serve ad acuire la polemica, il tempo la farà cessare del tutto, almeno fino alla prossima sfida contro il Venezia. Dopo la protesta durante il cooling break di Lazio-Hernandez hanno fatto ammenda e le loro scuse sono state accettate. Il retroscena riportato dalla Gazzetta, descrive i due giocatori sorpresi dal clamore di quanto accaduto e che già dopo il fischio finale hanno chiarito con il d.t. Moncada e il tecnico. Rammaricati dalla situazione creatasi, hanno spiegato di non aver voluto effettuare alcun ammutinamento, sono rimasti in disparte solo perchè volevano riprendere a giocare subito, ed essendo entrati da poco, non avevano bisogno di fare alcuna pausa. Ai tifosi il giudizio finale. Ladihimovic Prima di lasciare Roma,Hernandez hanno parlato al telefono conhimovic.