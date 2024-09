La nuova frontiera del dolce | Nutella vegana plant-based

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Laè senza dubbio una delle creme spalmabili più amate al mondo, con il suo inconfondibile sapore di nocciola e cioccolato. Tuttavia, con l’aumento della consapevolezza ambientale e delle diete basate su principi etici, molti consumatori hanno iniziato a cercare alternative che rispettino i principi vegani e. In risposta a questa crescente domanda, è nata la, una versione che promette di mantenere tutto il gusto della ricetta originale, ma con ingredienti vegetali. Pubblicità@Foto Crediti frame video Instagram/Ferrero – VelvetMagLa crescita del mercato vegano Negli ultimi anni, il mercato dei prodotti vegani eha conosciuto una crescita esponenziale. Sempre più persone scelgono di adottare una dieta, non solo per motivi etici legati al benessere degli animali, ma anche per ridurre il loro impatto ambientale.