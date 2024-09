James Gunn risponde ai recenti rumor su Chris Pratt nel DCU | Ne parliamo sempre

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 3 settembre 2024)aisunel DCU: “Nenon ha tardato are aidi ieri secondo cui la star di Guardiani della Galassiasarebbe in trattativa per un ruolo nel DCU. Al co-CEO dei DC Studios è infatti stato chiesto sesi stesse effettivamente unendo al reboot del franchise e il regista ha confermato che: “È mio amico stretto.di questo continuamente“. Questo non deve però essere interpretato come una conferma del fatto chesia ufficialmente in trattative per un personaggio specifico, ma sembra chiaro che alcune idee siano state quantomeno accennate. In una recente intervista, aè stata chiesta la possibilità di unirsi al reboot dell’Universo DC. “Beh, c’èuna possibilità”, ha detto a TMZ. “Ma ovviamente, non potrei rovinare tutto qui sul marciapiede con voi.