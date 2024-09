il Festival di Villa Medici esplora i legami tra cinema e arte contemporanea

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Sin dalla sua creazione nel 2021, ilditraandando alla scoperta di nuove scritture filmiche. La quarta edizione del, che si svolgerà dall’11 al 15 settembre 2024, sarà animata da uno spirito pionieristico favorendo l’incontro tra una varietà di opere capaci di mettere in discussione, sconvolgere e modificare il nostro rapporto con le immagini ma anche di rinnovarne tutto l’incanto. ildiUna trentina di film saranno proiettati su tre schermi (di cui uno all’aperto) a. Un’esperienza unica sotto il cielo di Roma, la città delper eccellenza. Tra Via Veneto e Piazza di Spagna,celebrerà le immagini in movimento: film di artisti, sperimentali, di fiction, documentari; corti, medio e lungometraggi.