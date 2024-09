Arriva la Nutella vegana ceci e sciroppo di riso al posto del latte | ecco quanto costa e dove comprarla

Leggi tutta la notizia su tpi

Ferrero, infatti, lancia Nutella Plant-Based, la crema spalmabile a base di nocciole e cioccolato realizzata soltanto con ingredienti di origine vegetale. Al posto del latte scremato in polvere, infatti, si aggiungono i ceci e l'olio di girasole. Certificata dalla Vegetarian Society, e dunque "Vegan Approved", la Nutella Plant-Based ha il tappo verde e verrà distribuita nei supermercati proprio in questi giorni. Il formato sarà quello da 350 g e, come riporta Repubblica, costerà 4,49 euro. Inizialmente il prodotto sarà disponibile in Italia, Belgio e Francia, mentre dal 2025 arriverà anche negli altri mercati europei.