Perché mi sono dimesso Giovanni Toti parole pesanti da Porro | ecco la verità

(Di lunedì 2 settembre 2024)torna a parlare in tv dopo l'indagine che lo ha tenuto lontano dal suo incarico di governatore della Liguria e che ha poi innescato le sue dimissioni e le elezioni che si terranno tra qualche mese. Ospite di Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicolanon ha usato giri di: "Ioin pace con la mia coscienza.molto sereno. Credo di avere dato tutto quello che potevo alla politica e i risultati nella regione Liguria si vedono. Io non riesco ad avercela fino in fondo neppure con i magistrati, che pure secondo me sbagliano. Io ce l'ho con la politica e con tutti coloro che dal '94 hanno approvato leggi che hanno tolto alla politica ogni potere di azione in questo Paese, lasciando alla magistratura l'idea di poter fare da giudice penale e morale di quello che fa la politica".