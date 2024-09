Noemi Bocchi commossa dalle parole di Isabel Totti | la reazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024): in occasione del 36esimo compleanno,la figlia di Francescoha commosso la compagna del campione del Mondo 2006.: la dedica diLa coppia si trova a Ponza, dove hanno festeggiato la ricorrenza insieme ai figli del precedente matrimonio dellaed, Chanel e Christan, avuti dall’ex 10 giallorosso dalla relazione con Ilary Blasi. La donna ha pubblicato sui social una serie di scatti della giornata trascorsa al mare, ricondividendo le immagini postate dacon il sottofondo di Mille Giorni Di Te E Di Me di Claudio Baglioni. A corredo dei contenuti social arrivava un video nel quale appare in primo pianoche compila una bigliettino realizzato per il compleanno della fidanzata del padre.