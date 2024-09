Nella grandezza del suo paesaggio Vermiglio racconta le piccole tradizioni del passato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pur solo al secondo film (), il cinema di Maura Delpero è già contraddistinto e riconoscibile. Preso il titolo dal paesino del Trentino in cui è ambientata la storia, la regista e sceneggiatrice italiana torna dopo il debutto al festival di Locarno con Maternal e approda in concorso all’81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, per osservare ere nuovamente un femminile che allarga stavolta prendendo come protagonista un’intera famiglia. L’ambizione è tanta e viene maneggiata con abilità della cineasta, di cui si nota il salto qualitativo, che traspare dalla complessità della narrazione e dalle larghe inquadrature sul territorio innevato.