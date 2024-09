Napoli | identificato il corpo carbonizzato a Pianura Giovane vicino al baby boss

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Iltrovato ieri dalla Squadra mobile ditra le sterpaglie incendiate in zonaha un nome: si tratta Gennaro Ramondino, di 20 anni, ritenuto uomo di fiducia delMassimiliano Santagata. Quest’ultimo è a capo di un gruppo malavitoso emergente, sgominato dalla polizia ad agosto con il suo arresto e con quello di altri due giovani. A tutti e tre è stato contestato il coinvolgimento nel tentato omicidio di un rivale risalente allo scorso maggio a cui avrebbero preso parte complessivamente cinque persone. Ieri i vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere le fiamme in un campo, per poi imbattersi in un cadavere. Poche ore dopo, è stata riferita la presenza di tre fori da proiettile, lasciando quindi ipotizzare che si tratti di omicidio.