Il caso della consulente Meloni con Sangiuliano | Non sono stati spesi soldi pubblici

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Il modus operandi non cambia. Giorgia difende i suoi ministri sempre e comunque. Così, nel salotto amico di Paolo Del Debbio mette da parte l’irritazione per l’immagine negativa che riverbera sul governo per il’ Maria Rosaria Boccia, e prende le parti di Gennaro: "Mi garantisce che questa persona non ha avuto nessun accesso a nessun documento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7 e soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani e deiè stato speso per questa persona".chiuso? Molto dipende da ciò che accadrà nelle prossime settimane: fatto sta che – per quanto lei odi parlare di rimpasto – circolano già i nomi dei possibili sostituti. Dalla sua vice, Lucia Borgonzoni, al giornalista Mauro Mazza al direttore del Maxxi Alessandro Giuli.