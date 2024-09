Acquisto della casa il peso di tasse e imposte Ma ci sono le agevolazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 – Quando si acquista unaè essenziale essere consapevoli delleda pagare per evitare brutte sorprese. Se il venditore è un privato, l’acquirente è tenuto a pagare un’imposta di registro proporzionale, pari al 9% del valore dell’immobile, con un importo minimo di 1.000 euro. A questa si aggiungono l’imposta ipotecaria e quella catastale (fisse e pari a 50 euro ciascuna). Se il venditore è un’impresa, oltre all’imposta di registro bisogna pagare anche l’Iva, che è del 10% per gli immobili standard, ma sale al 22% per quelli di lusso (categorie A1, A8 e A9). In questo caso, ledi registro, catastale e ipotecariafissate a 200 euro ciascuna. Per chi acquista una “prima” non di lusso, esistono peròfiscali. Per beneficiarne, però, l’abitazione deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.