Senza bagnini ombrelloni chiusi | l’ordinanza che inguaia gli chalet

(Di domenica 1 settembre 2024) Civitanova, 1 settembre 2024 – La caccia al bagnino è iniziata dopo le ordinanze emesse dalle Capitanerie di porto, quella di Civitanova compresa, per uniformarsi a direttive superiori e che impongono la predidi salvataggio in spiaggia fino a domenica 29 settembre. Gli stabilimenti che non lo faranno non potranno aprire gli. Finisce l’era dei cartelli affissi per avvertire i bagnanti che loè “a soli fini elioterapici”, messaggio che esonerava dall’ingaggio dei bay watch. Le nuove direttive stanno mettendo in difficoltà gli operatori, chiamati ad affrontare maggiori costi, e chi fornisce il servizio di salvataggio, alle prese con grossi problemi organizzativi. Giuseppe Vaccina è tra i responsabili della Cluana Nantes, gestisce 250 dipendenti e copre un tratto di costa da Porto Sant’Elpidio a Portonovo.