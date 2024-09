Paura Neres rapinato dopo Napoli-Parma | pistola puntata e orologio rubato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Notte diper Davidmentre rientrava in hotella partitavalevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il calciatore brasiliano, nuovo acquisto della squadra partenopea,l’ottima prestazione contro il(dove ha fornito l’assist per il decisivo 2-1 di Anguissa), stava rientrando con la moglie nella struttura in cui alloggia attualmente quando, in zona Fuorigrotta, un paio di uomini armati dihanno distrutto i vetri del van. I malviventi hanno minacciatocon una, intimandogli di consegnare l’. Il calciatore ha consegnato quindi il suo Rolex airi, fuggiti poi in moto.e la moglie sono stati poi scortati all’hotel Parker’s. Le autorità sono ora al lavoro per identificare i dueri.