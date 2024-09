Gollini regala il gol al Verona VIDEO a Napoli i sapientoni lo volevano titolare al posto di Meret

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024)il gol al), aloaldi. Chesia una piazza che gronda esperti di calcio, è risaputo. Periodicamente, la piazza individua un professionista valido e ne fa un bersaglio, che sia Fabian Ruiz o. Più è bravo, più è probabile che risulti inviso alla parte rumorosa del tifo napoletano.è uno dei bersagli preferiti. Ieri sera, come spesso gli capita, ha salvato la vittoria delparando il tiro a botta sicura di Almqvist al minuto 104. Aogni gol subito è colpa di. Di qualsiasi natura e tipo sia il gol. Recentemente una fetta della tifoseria avrebbe voluto che il portiere dello scudetto finisse in panchina per fare spazio al diversamente affidabile. Che ora è finito al Genoa per la disperazione dei tifosi rossoblù.