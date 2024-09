Caso Golinucci nuova testimonianza a 32 anni dalla scomparsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Bologna, 1 settembre 2024 – Unapotrebbe dare un nuovo impulso alle indagini sul, rendendo necessario il rinvio dell'udienza di archiviazione del cold case di Cristina, la ragazzaa Cesena esattamente 32fa. Lo chiedono gli avvocati della famiglia, Nicodemo Gentile e Barbara Iannuccelli, in riferimento all'udienza fissata dal tribunale di Forlì del 26 settembre. Cristinaa 21il primo settembre 1992 da Cesena. Quel giorno la ragazza aveva un appuntamento col proprio padre spirituale al convento dei cappuccini quando se ne sono perse le tracce. A luglio la Procura di Forlì, per la decima volta, ha chiesto l'archiviazione del fascicolo di indagine, aperto per omicidio a carico di ignoti.