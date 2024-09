Calcio Promozione È il giorno del ritorno per il rinato Seregno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Domenica 1 settembre è una data che i tifosi deldevono segnarsi sul calendario e tenere bene a mente, perché rappresenta ilufficiale in campo, dopo il fallimento e la sparizione dalla geografia dellombardo, della prima squadra targata Fbc. Dopo una primavera e un’estate di passione, con il lungo iter amministrativo andato a buon fine, l’inserimento nei ranghi del campionato diin sovrannumero, il raduno del 16 agosto al Seregnello e le prime amichevoli, da oggi pomeriggio si fa sul serio. E ci saranno sicuramente molti tifosi al seguito (peccato solo per il traffico del) in quel di Sondalo per la sfida di Coppa Italia contro il ColicoDerviese alle 16. Un test subito probante contro una diretta avversaria del girone B.