MotoGp Aragon Marc Marquez in pole Poi Acosta e Bagnaia Alle 15 la Sprint Race

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 - Al Gran Premio d'dellalo spagnolo(Ducati Gresini) si prende laposition dopo aver dominato stamane le FP2 e ieri le pre-qualifiche. Il pilota di casa ha fatto meglio di Pedrosu Ktm, secondo, e Francescosu Ducati Lenovo. Seguono Jorge Martin su Ducati Pramac, quarto. In seconda fila anche Alexe Franco Morbidelli. Solo 13°o Bezzecchi e 14° Enea Bastianini, che erano stati eliminati in Q1.15 lasul circuito del MotorLand ha realizzato il tempo di 1'46"766. L'otto volte campione del mondo non partiva dalladalla gara di Jerez. Secondo tempo Pedro(Ktm GasGas, +0"840), terzo Francesco(Ducati Lenovo, +0"842).