Mecha BREAK la rivoluzione dell’IA travolge il mondo dei videogiochi

(Di sabato 31 agosto 2024) L’industria deista attraversando una fase di trasformazione radicale, grazie all’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Questo cambiamento, visto da alcuni come una promessa di innovazione e da altri come una minaccia alla creatività umana, è pronto a fare un passo avanti con il lancio di. Questo nuovo progetto, sviluppato dalle talentuose menti di Amazing Seasun, sarà il primo gioco a sfruttare l’IA di NVIDIA per consentire interazioni più profonde e realistiche con i personaggi non giocanti. Durante la GamesCom 2024, NVIDIA ha presentato le ultime novità per il servizio GeForce Now, cogliendo l’occasione per annunciare la sua collaborazione con Amazing Seasun.