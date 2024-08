Il curioso Capodanno di Alessandria che brinda il 31 agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Firenze, 312024 – Chi l’ha detto che perre all’anno nuovo bisogna aspettare la mezzanotte del 31 dicembre? C’è ununico in Italia, che si festeggia ad, e cade proprio oggi, 31. Questa sera, per l’occasione strade, piazze e negozi e musei della città si animeranno per celebrare ilAlessandrino. L’evento, nato nel 2004 grazie all’intuizione della fondatrice Monica Moccagatta, giunge alla sua ventunesima edizione (contando “l’anno 0”) con un calendario ricco di appuntamenti, aperture straordinarie e occasioni di incontro. La filosofia di questa festività è chiara: celebrare l’inizio dell’anno “lavorativo” dopo la pausa estiva, immergendosi in un caleidoscopico turbinio di eventi proposti dalla creatività dei numerosi gestori di locali che terranno aperte le loro attività fino allo scoccare della mezzanotte.