Il Cesena sceglie la linea verde Ecco i giovani Mendicino e Tavsan

(Di sabato 31 agosto 2024) Duein prestito: Leonardodall’Atalanta e Elayisdal Verona. Si è chiusa così la sessione estiva del mercato. Riccardo Chiarello è rimasto ma è fuori lista. Rimane, quindi, libera una casella over che può essere eventualmente occupata successivamente, in caso di necessità, o da uno svincolato o da un ingresso a gennaio. Sfumato, invece, l’arrivo di Manuel Marras, pista abbandonata proprio nell’ultimo giorno di mercato dopo un lungo inseguimento, così come non è andato in porto l’assalto all’ex Nicholas Pierini che ha scelto il Sassuolo. Dopo Van Hooijdonk un altro olandese, quindi, a disposizione di Mignani per l’attacco.è un classe 2001, approdato con un prestito sdal Verona con il quale, la scorsa stagione, è sceso in campo 4 volte dopo il suo arrivo a gennaio a titolo definitivo dal NEC Nijmegen.