F1 Libere 3 Monza | doppietta Mercedes super Hamilton!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Ultima sessione di prove prima delle importanti Qualifiche di oggi pomeriggio ufficialmente concluso sul tracciato brianzolo che sta ospitando questo nuovo, bollente, appuntamento della Formula 1. Dopo aver assistito alle1 e alle2, il “Tempio della velocità ” ha concluso le ostilità anche nelle3 di F1 andate in scena in queleleggendo una scuderia come assoluta protagonista di questa sessione. Brilla, infatti, la stella dellacon Lewische stacca il miglior tempo mettendosi alle spalle il compagno di squadra George Russell e Charles Leclerc di Ferrari, suo futuro compagno di team nel 2025. Appena sotto al podio le due McLaren con Oscar Piastri che precede Lando Norris. Poi la coppia Verstappen-Sainz. Appuntamento alle ore 16:00 per le prove cronometrate più importanti del weekend: in palio la pole position.