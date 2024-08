Domenica della Fiera Dal premio letterario al grande mercato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)1 settembre, nel centro storico di Castelnuovo, dalle 8 alle 20, si svolge, a cura del Comune e Pro loco, la secolare, dal 1475, "" condel formaggio sotto il Loggiato Porta, un imponenteambulante, la tradizionale tombolata in piazza Umberto, la consegna del"Luigi Suffredini" per la valorizzazione del territorio e il Luna Park fino al 15 settembre nella zona degli impianti sportivi. La primadi settembre, a Castelnuovo, è conosciuta anche con il titolo didelle donne, il cui significato non è mai stato chiarito e, anche per questo, tale denominazione si sta perdendo tra i giovani.