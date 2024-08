WWE | Introdotto ufficialmente un titolo secondario femminile nel Main Roster

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024) Da qualche mese la WWE ha aggiunto un nuovo show al suo palinsesto, Speed che ha la peculiarità di essere trasmesso unicamente su Twitter e la durata limitata dei match, infatti ciascun incontro ha un time limit di 3 minuti, esteso a 5 per gli incontri titolati. Il primo campione Speed è stato Ricochet che ha conquistato la corona al termine di un torneo. Durante l’ultima puntata di Speed appena caricata su X è stato annunciato che anche le donne inizieranno a prendere parte al programma e lotteranno anche loro per una cintura, il Women’s Speed Championship che esattamente come la controparte maschile verrà assegnato tramite torneo. Ecco il tabellone: Il primo round tra Lyra Valkyria e Iyo Sky si terrà mercoledì prossimo, di solito a puntata vi è un solo match quindi è verosimile supporre che ci vorrà circa un mese e mezzo per conoscere la prima campionessa.