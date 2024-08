Una manovra nella manovra Ecco come l’Italia rispetterà il Patto di stabilità

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tutto, o quasi, è pronto. Nel giorno in cui il governo italiano ha scelto Raffaele Fitto per il ruolo di suo rappresentante all’interno del governo dell’Europa, la Commissione, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha ufficialmente aperto il cantiere per l’aggiustamento dei conti pubblici italiani. La, che andrà spedita a Bruxelles per una prima lettura entro il 20 ottobre, avrà una gittata di 25 miliardi, di cui 14 impegnati per il rifinanziamento del taglio del cuneo e la rimodulazione dell’Irpef sui redditi di media fascia. Nelle more, però, c’è da presentare all’Ue la strategia con la quale, che è sotto procedura di infrazione, intende rientrare nell’alveo del nuovodi, riformato e ammorbidito al principio dell’estate.