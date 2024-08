Roma De Rossi punta la Juventus | ecco Koné e Saelemaekers

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Senza fretta ma senza sosta. Questo il mantra dellache, a due giorni dall’attesissima sfida contro la, continua la propria preparazione presso il Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Le precedenti uscite hanno mostrato una squadra ancora non al meglio della condizione e per questo, Daniele De, ha guidato la seduta d’allenamento odierna sulla base di un lavoro muscolare e di tecnica con il pallone. Settimana intensa anche sul mercato per i gialloche hanno salutato Tammy Abraham ed Edoardo Bove, finiti in prestito rispettivamente al Milan e alla Fiorentina. In particolare la partenza dell’inglese si inserisce all’interno della trattativa che ha visto Alexisfare il percorso inverso.