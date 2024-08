Offese alla disabile ora Antonello Venditti fa la vittima | Sono nudo e messo alla gogna da tutti video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) E’ offeso,, dopo la gaffe che lo ha portatoribalta delle cronache per aver offeso una ragazza. Il cantante, che si era scusato nell’immediatezza, parlando di uno spiacevole equivoco, è tornato a parlare dell’incidente avvenuto durante il suo concerto al Castello Svevo di Barletta. L’artista non aveva compreso che fosse una ragazzache emetteva suoni, rivolgendosi a lei in modo poco carino. Durante un concerto a Catania, il cantautore è tornato sull’argomento, scusandosi nuovamente: “Iomolto toccato da quello che mi sta accadendo, non avrei mai pensato di dirvi questo adesso. Però ve lo dico, perché nonio quello. Non so che fare.come un verme edi”. L'articolo, orafa la: “da” () Secolo d'Italia.