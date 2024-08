Europa League | Roma con Eintracht Lazio con l’Ajax

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 ago. (askanews) – Dopo la Champions, ancheconoscono le rispettive avversarie per la fase campionato di. I giallorossi evitano il Fenerbahce di Mourinho: De Rossi trova l’Francoforte in casa e il Tottenham in trasferta. Per i biancocelesti (che evitano il Besiktas di Immobile) Porto e Real Sociedad all’Olimpico edi Farioli in trasferta. Domani i calendari Le avversarie dellaFrancoforte (casa), Tottenham (fuori), Braga (casa), Az Alkmaar (fuori), Dynamo Kiev (casa), Union SG (fuori), Athletic Bilbao (casa), Elfsborg (fuori) Le avversarie dellaPorto (casa), Ajax (fuori), Real Sociedad (casa), Braga (fuori), Ludogorets (casa), Dynamo Kiev (fuori), Nizza (casa), Twente (fuori) L'articoloconconproviene da Ildenaro.it.