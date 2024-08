Clamoroso | Osimhen resta al Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Victor Osimhen al Napoli. Saltato il trasferimento dell'attaccante nigeriano all'Al Ahli. La sensazione è che, ora, il centravanti rimanga comunque fuori rosa. Non ci sarà la partenza di Victor Osimhen in questa sessione di mercato. Non si è trovata infatti la quadra nè con l'Al-Alhi nè con il Chelsea. Il giocatore aveva un accordo con il club saudita per un contratto di 4 anni a 40 milioni di euro l'anno, ma la trattativa per il si è fermata a causa dei 5 milioni di euro chiesti in più dalla società azzurra. Di contro, il Napoli aveva invece un accordo di massima con il Chelsea, che però non ha mai trovato un accordo sull'ingaggio con i Blues. I pezzi del puzzle non si sono incastrati, bloccando una partenza che sembrava scontata a inizio mercato.