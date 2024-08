Antonello Venditti si sfoga in concerto | Sono alla gogna di tutti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le orrende parole cheha usato per bacchettare una sua fan disabile al suo ultimodi Barletta hanno fatto il giro del web e il cantante, una volta capito di aver pestato un m3rdone più grande di lui, ha immediatamente chiesto scusa. “Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo. Nonun mostro, sta montando una polemica stupida per chi mi conosce. Ho sbagliato, ho sbagliato perché nel buio non miaccorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politicaqualeabituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza della qualevenuto a conoscenza. Il padre è fantastico, la famiglia è fantastica. Quindi mi devo scusare ma più delle scuse non posso fare, non me la sento”.