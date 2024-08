US Open 2024 | Novak Djokovic avanti si ritira Djere dopo due lottate ore Nuovo record per il belgradese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Chiusura anticipata di una notte che si era candidata a essere molto lunga sull’Arthur Ashe Stadium., infatti,2 ore e 16 minuti e una forma apparsa lontana dal meglio, approfitta del ritiro di Laslonel derby serbo quando il punteggio è di 6-4 6-4 2-0. Problemi addominali per l’uno, ma ancor più fatali quelli nella zona dell’anca del nativo di Senta, protagonista finché è stato in grado di un ottimo match. Per il numero 2 del mondo ora altro test importante con l’australiano Alexei Popyrin, recente vincitore del Masters 1000 di Montreal. Arriva anche unper: diventa il primo giocatore ad aver vinto 90 match in ogni Slam. L’inizio di match ha i crismi della lotta più pura, perché i due semplicemente non si risparmiano enon ha intenzione, come già nel 2023, di fare lo sparring partner.